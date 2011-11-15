《台湾重要政经日程》--11月15日-2012年1月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
==================今日重要政经消息======================
11/15(二)
--财政部标售30年期公债100/8R,金额300亿台币.
--13:00 全球石化产业景况与台湾石化业高值化方向研讨会.
--13:50 2011年国际期货论坛.
--17:00 金管会例会.
==================近期重要政经消息======================
11/21(一)
--16:00 经济部公布10月外销订单年增率,9月为年增2.72%.
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
11/22(二)
--16:00 主计处公布10月经季调失业率,9月经季调失业率4.27%.
11/23(三)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.62%.
11/24(四)
--16:00 主计处公布第三季经济成长率统计值,前估为3.37%.
11/25(五)
--16:00 央行公布10月M2货币总计数年增率,上月为年增5.85%.
11/28(一)
--财政部标售273天期国库券"财100-9",金额200亿台币.
--经建会公布10月领先指标,上月为月减0.3%.
12/5(一)
--央行公布至11月底外汇存底,10月底为3,933.27亿美元.
--主计处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,10月为成长1.22%.
12/8(一)
--财政部公布11月进出口金额,10月出口年增率11.7%.
12/8(四)
--财政部标售182天期国库券"财100-10",金额300亿台币.
12/20(二)
--财政部标售273天期国库券"财100-11",金额300亿台币.
12/26(一)
--财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。