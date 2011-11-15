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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 08:49 BJT

《外汇动态》欧元/日圆略高于重要支撑位104.70-90

0033GMT---欧元/日圆在亚洲盘初持平,关注其能否守在重要支撑位约104.70-90日圆.上个月升势的61.8%回档位在约104.90日圆;过去数周的低点则在104.70-104.80,使得这些区域成为欧元/日圆的重要水准.

三菱东京日联银行汇率分析师Teppei Ino表示,若跌破该水准,可能向下测试一目均衡云区的底部,今日落在104.12日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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