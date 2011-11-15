〔全球汇市〕投机客在11月8日止当周减持美元多头仓位--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约11月14日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客持有的美元多头仓位减少.
11月8日止当周,美元净多头仓位减至62.3亿美元,创下9月13日止当周以来最低,前一周为98.7亿美元.
欧元空仓从前一周的86,371减少至82,200口,欧元多仓则从26,311口增至27,943口.
日圆空仓从17,767口降至16,243口;日圆多仓则从43,671口增加至44,320口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月8日当周 11月1日当周
多头仓位 44,320 43,671
空头仓位 16,243 17,767
净仓位 28,077 25,904
欧元(125,000欧元为1口)
11月8日当周 11月1日当周
多头仓位 27,943 26,311
空头仓位 82,200 86,371
净仓位 -54,257 -60,060
英镑(62,500英镑为1口)
11月8日当周 11月1日当周
多头仓位 22,607 24,396
空头仓位 51,729 71,488
净仓位 -29,122 -47,092
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月8日当周 11月1日当周
多头仓位 6,928 3,224
空头仓位 4,766 4,970
净仓位 2,162 -1,746
加元(100,000加元为1口)
11月8日当周 11月1日当周
多头仓位 28,003 27,420
空头仓位 43,571 42,240
净仓位 -15,568 -14,820
澳元(100,000澳元为1口)
11月8日当周 11月1日当周
多头仓位 64,485 56,797
空头仓位 37,469 30,931
净仓位 27,016 25,866
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月8日当周 11月1日当周
多头仓位 14,585 13,394
空头仓位 3,035 2,739
净仓位 11,550 10,655 (完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。