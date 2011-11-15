〔全球汇市〕投机客在11月8日止当周减持美元多头仓位--CFTC

路透纽约11月14日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客持有的美元多头仓位减少.

11月8日止当周,美元净多头仓位减至62.3亿美元,创下9月13日止当周以来最低,前一周为98.7亿美元.

欧元空仓从前一周的86,371减少至82,200口,欧元多仓则从26,311口增至27,943口.

日圆空仓从17,767口降至16,243口;日圆多仓则从43,671口增加至44,320口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月8日当周 11月1日当周

多头仓位 44,320 43,671

空头仓位 16,243 17,767

净仓位 28,077 25,904

欧元(125,000欧元为1口)

11月8日当周 11月1日当周

多头仓位 27,943 26,311

空头仓位 82,200 86,371

净仓位 -54,257 -60,060

英镑(62,500英镑为1口)

11月8日当周 11月1日当周

多头仓位 22,607 24,396

空头仓位 51,729 71,488

净仓位 -29,122 -47,092

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月8日当周 11月1日当周

多头仓位 6,928 3,224

空头仓位 4,766 4,970

净仓位 2,162 -1,746

加元(100,000加元为1口)

11月8日当周 11月1日当周

多头仓位 28,003 27,420

空头仓位 43,571 42,240

净仓位 -15,568 -14,820

澳元(100,000澳元为1口)

11月8日当周 11月1日当周

多头仓位 64,485 56,797

空头仓位 37,469 30,931

净仓位 27,016 25,866

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月8日当周 11月1日当周

多头仓位 14,585 13,394

空头仓位 3,035 2,739

净仓位 11,550 10,655 (完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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