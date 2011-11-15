〔芝加哥期市〕美国谷物期货交投于窄幅区间,美元走坚抑制其涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月15日电---美国玉米、小麦及大豆期货周二在亚洲盘初均交投于窄幅区间,欧元区经济陷入挣扎的疑虑挥之不去之际,美元走坚令谷物期货难以施展.
充足的供应持续压抑着小麦和大豆期货,但玉米期货仍走坚,交投于远高于上月低位的上方,或约每蒲式耳5.87美元,因美国收成减少,而收割季即将告终.
芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货Cc1下跌0.04%,至每蒲式耳6.33-3/4美元,周一下跌为0.8%,延续已为期一个月的区间交投趋势,因宏观经济事件影响力盖过了供应问题.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。