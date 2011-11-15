〔芝加哥期市〕美国谷物期货交投于窄幅区间,美元走坚抑制其涨势

路透悉尼11月15日电---美国玉米、小麦及大豆期货周二在亚洲盘初均交投于窄幅区间,欧元区经济陷入挣扎的疑虑挥之不去之际,美元走坚令谷物期货难以施展.

充足的供应持续压抑着小麦和大豆期货,但玉米期货仍走坚,交投于远高于上月低位的上方,或约每蒲式耳5.87美元,因美国收成减少,而收割季即将告终.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货Cc1下跌0.04%,至每蒲式耳6.33-3/4美元,周一下跌为0.8%,延续已为期一个月的区间交投趋势,因宏观经济事件影响力盖过了供应问题.