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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 09:17 BJT

〔台湾货币市场〕11月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月16日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,465.8亿台币.

--公债付息94甲8期6亿台币.

--公债付息96甲7期9亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期1兆3,334.5亿台币:

11/17 766.50亿

11/18 1,381.00亿

11/19 499.50亿

11/20 897.00亿

11/21 347.00亿

11/22 117.50亿

11/23 1,306.00亿

11/24 527.00亿

11/25 1,186.50亿

11/26 474.00亿

11/27 842.50亿

11/28 185.50亿

11/29 95.00亿

11/30 1,222.50亿

12/01 1,020.50亿

12/02 2,466.50亿

--公债付息27亿台币:

11/18 93甲9期7息 10.5000亿

11/24 88甲2期13息 16.5000亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--11/18:100/8R期30年期公债发行,金额300亿台币,11月15日标售.

--11/29:财100-9期273天期国库券发行,金额200亿台币,11月28日标售.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴

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