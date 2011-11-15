《全球重要经济事件一览表》--11月15日-11月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月15日(二)

法兰克福--欧元财经周.(第二天)演讲者包括:德国央行副总裁劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)、经济学家Peter Bofinger、欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林、德国央行理事会成员Andreas Dombret.

法兰克福--欧洲央行执行委员会委员普雷特(在欧元财经周)参加由欧洲退休金协会主办的欧洲退休基金大会.(1300)

东京--日本央行货币政策会议(至11月16日).

悉尼--澳洲央行公布11月货币政策会议的会议记录(0030).

伦敦--欧洲复兴开发银行公布2011年期中报告,内容为中欧至中亚29国的改革进展与经济发展(1600).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)在斯德哥尔摩大学的宏观经济课程发表演讲.

卢森堡--欧洲央行执委会成员史塔克在卢森堡金融市场论坛发表演说,主题是"欧元区货币政策前景".(0915)

赫尔辛基--芬兰财长Jutta Urpilainen在一场税务研讨会中发表演说.(1020)

圣路易--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在圣路易CFA Society发表演讲,主题为"经济前景与货币政策".(1330)

亚利桑那州史考特戴尔--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表演讲(1508).

纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在外交委员会发表演讲,主题为"美联储的双重职责"(1300).

纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表以"太大不能倒"为题发表演讲(1730).

11月16日(三)

东京--日本央行货币政策会议.(最後一日)

伦敦--英国央行公布季度通胀报告.

雷克雅未克--冰岛央行出版11月2日货币政策会议的会议纪录.

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)出席Veckans Affarer的出口研讨会.(1410)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Svante Oberg出席一场顾客研讨会,他将提供经济情况的说明.(1600)

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在波士顿经济俱乐部发表演讲.(1645)

华盛顿--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在CATO Institute的"危机後货币改革"论坛中参加"美联储政策与信贷配置"的小组讨论.(1615)

旧金山--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加由美洲银行业监督协会及金融稳定机构主办的"强化美洲金融业监督及管理优先事项"会议.

11月17日(四)

东京--日本央行公布月度报告.

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会开会.议程中并无排定公布利率.

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在内部稽核人员(澳洲)金融服务论坛中致开幕词.(2130)

瑞典哥登堡--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)出席Felix Neubergh Lecture,主题为"瑞典央行的中央银行挑战:货币政策、金融稳定及资产管理."(0900)

瑞典哥登堡--瑞典央行副总裁斯文森参加由Nordea安排的一场客户活动.他将提供最新的经济情况说明,以及最新的回购利率决策.(1215)

肯塔基州列克星敦--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在列克星敦圆桌俱乐部发表演说,主题为"经济前景与美国家庭的进步."(1730)

11月18日(五)

悉尼--澳洲央行支付系统理事会会议

法兰克福--第21届法兰克福欧洲银行代表大会.演讲者包括:欧洲央行总裁德拉吉(受邀)、欧洲央行管委会成员魏德曼、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)、比利时副总理瑞德斯、欧洲复兴开发银行总裁米罗、巴西央行副总裁Luiz Pereira.

布鲁塞尔--欧盟2012年预算会议.

马德里--欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)在IESE商学院发表演讲.(0915)

意大利佛罗伦斯--欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)在一场书的发表会中发表演讲.(0930)

智利圣地牙哥--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在智利央行的央行峰会参加"从危机中复苏:金融市场的角色"的简报与讨论.(1850)

11月19日(六)

暂无重要经济事件.

11月20日(日)

暂无重要经济事件.

11月21日(一)

东京--日本央行公布10月27日货币政策会议的会议纪录.

都柏林--欧洲央行执委会成员史塔克在都柏林的国际及欧洲事务学院发表演说,讲题是"为稳定与整合精心打造货币政策".(1245)

苏黎世--瑞士央行公布每月统计公告及每月银行统计公告.(0800)

巴西圣保罗--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在Getulio Vargas商学院发表演说,讲题是"联储的工作".(1930)

11月22日(二)

慕尼黑--欧洲央行管理委员会委员韦伯(Axel Weber)在Wirtschaftsbeirat Bavaria年会发表演讲.(1400)

挪威Jevnaker--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威工会联合会Fellesforbundet发表演讲.

巴黎--法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在国际资本会议发表演说.

温尼伯,曼尼托巴--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在温尼伯特许财务分析师公会(CFA Winnipeg)发表演讲,主题为"回顾这三年的美联储行动".(1800)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)