〔新债招标〕台湾100/8R期公债得标利率为1.900%,略低于市场预期

路透台北11月15日电---台湾央行周二表示,财政部委标售的30年期100/8RA00108R=TWO增额公债得标利率为1.900%,略低于市场预期的1.905-1.94%区间.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.905-1.94%间,最低预估在1.87%,最高在1.98%.[ID:nCT0420286]

交易商竞标部份公告发行额为300亿台币.投标总额633亿台币,投标倍数为2.11,高于上次20年期公债100/7R的1.95倍.

各行业的得标比重方面,银行业为1.34%、证券业44.33%、票券业1.83%、保险业为52.5%.(完)

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