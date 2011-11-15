〔新债招标〕台湾100/8R期公债得标利率为1.900%,略低于市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月15日电---台湾央行周二表示,财政部委标售的30年期100/8RA00108R=TWO增额公债得标利率为1.900%,略低于市场预期的1.905-1.94%区间.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.905-1.94%间,最低预估在1.87%,最高在1.98%.[ID:nCT0420286]
交易商竞标部份公告发行额为300亿台币.投标总额633亿台币,投标倍数为2.11,高于上次20年期公债100/7R的1.95倍.
各行业的得标比重方面,银行业为1.34%、证券业44.33%、票券业1.83%、保险业为52.5%.(完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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