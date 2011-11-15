《热点透视》欧元命运系于超级玛利欧兄弟

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 蔡美珍

路透伦敦11月14日电---即使意大利新任总理蒙堤(Mario Monti)能够组成一个强有力的政府,欧元区仍然面临银行挤兑及通货紧缩的严重威胁.要阻止这种情况则要靠同名不同姓的欧洲央行总裁德拉吉(Mario Draghi).欧元区需要从供应面进行强力改革,但货币政策需要更宽松.如今贝鲁斯柯尼已经下台,这两位意大利籍官员及德国总理梅克尔应该设法在这个基础上打造一个宏大规划.

上个星期意大利及希腊都濒临危险边缘,恐怖的後果让两国民众感到心惊.这两个国家已经完成或是正在组成由技术官员领导的全国团结政府.这是朝正确方向迈进一步.但所面临的危险仍然极多.

最大的风险就是发生明显银行挤兑.希腊已经有大量存款遭提领,因为存款户担心希腊可能被踢出欧元区--这个发展仍然很有可能成真,即使帕帕季莫斯接任总理.但目前为止,并未见到像2007年英国Northern Rock银行事件那样,民众在银行门口排队领出存款的场面.如果真的出现这种情况,几秒钟之内电视画面就会传遍欧洲,引发其他地区也出现挤兑.

即使没有明显银行挤兑,欧元区的银行业也是奄奄一息.许多银行已经在批发资本市场遭遇资金紧缩:美国货币市场基金大量缩减短期现金供给;从今年夏季以来,几乎没有任何银行能够发行无担保债券.银行业者目前能够从欧洲央行获得融资,但只能拿到一年期资金.由于信贷紧缩再度出现,融资问题看来将使银行业接近窒息.

在此同时,银行业的困境加重了各国政府的融资问题.法国巴黎银行这个月透露,在先前四个月已经将意大利债券持有部位大砍40%以上.其他银行可能也会跟进,因为宁可现在吞下小亏损,胜过之後陷入类似希腊债务重整的钱坑.这也就是说,即使蒙堤获得民意支持推动结构性改革,意大利可能还是很难以合理代价自力融资.意大利10年期公债收益率先前冲上7.6%之後,上周收在6.5%,但必须下降到5%,意大利才能够支撑债务.

欧元区或许已经进入二度衰退.信贷紧缩重演,加上各国政府需要进一步撙节支出,可能会将欧元区推入一次很深的衰退.麻烦的是,政府愈是加税,经济萎缩

愈快,如此一来政府更难收支平衡,对经济造成更大压力.

许多欧洲国家多年来都是寅吃卯粮.它们享受着过度优渥的国家福利,又阻碍自由市场运作.因此现在需要大幅改变.但目前的政策配套无法发挥成效.现在需要新的药方,把更多心力放在长期改革、减少对短期冲击的关注,长期改革包括像是提高退休年龄、放宽企业雇用解聘限制、改革过于浮滥的公务员制度及民营化等等.

这种新的政策组合安排,不只需要各国政府的行动,也需要欧洲央行配合.20国集团(G20)的许多非欧元区国家这个月在法国峰会上表明,他们认为欧元区应该解决自己的问题後,欧洲央行现在是唯一切实帮得上忙的超大融资来源.中国的态度是,唯有获得利益交换,像是在国际货币基金组织(IMF)得到额外权力,中国才会伸出援手.

德拉吉和他的欧洲央行同僚必须做出三个重大改变.欧元区最大金主德国必须支持这些改变,提供他们政治上的掩护.

首先,欧洲央行应该提供银行业者长期融资,以防止信贷紧缩爆发.各国政府应该同时要求本国银行准备更多资本缓冲,以渡过接下来的困难时期.上个月欧元区峰会同意的注资1,060亿欧元,应该将规模提高一倍,符合IMF建议.如此一来,或许能够让欧洲央行放心,相信央行借给银行的钱不会有去无回.

其次,欧洲央行应该作好准备,为遵守财政纪律的政府扮演最後放款人角色.里斯本条约禁止欧洲央行直接借钱给国家,但这应该不能阻止欧洲金融稳定机构(EFSF)资金杠杆运用.因此EFSF必要时可以协助意大利及西班牙.只要贝鲁斯柯尼仍然领导着一个功能失调的政府,各方排斥援救意大利是可以理解的.但只要蒙堤能够履行承诺,这就不成问题了.

最後,欧洲央行应该准备推出"量化宽松".目前,欧元区通货膨胀率为3%.但这很快就会跌到2%以下,也就是欧洲央行认定的物价稳定水准下方.由于目前官方利率为1.25%,进一步降息的空间不多.但欧洲央行可以印钞买进公债及其他资产,仿效美国联邦储备理事会(FED,美联储)及英国央行的做法.

欧洲央行确实已经有一项购买公债操作.但这离量化宽松还很远.第一,这个操作规模很小:国内生产总值(GDP)的0.8%;美国和英国的量化宽松规模分别是GDP的16%及18%.第二,欧洲央行会吸纳买债时所增加的所有货币,但美联储和英国则是将额外货币注入经济.如果欧洲央行采取类似作法,主要的好处将是拉低欧元汇率,协助提振疲弱欧元国家的竞争力.尽管危机罩顶,欧元/美元汇率目前仍在1.38的强势水准.

像这样的大计画或许听起来很合理.但17个不同国家及一个高度独立的央行有可能安排出一个协议吗?目前还不行.但就如同金融市场及其他欧元国家施压,迫使意大利作出了几周前根本不会考虑的决定,市场及世界其他地区的压力,或许很快也会迫使欧元区变得更具创意.这对超级马利欧兄弟必须突破.(完)