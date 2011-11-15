〔台湾债市〕RP利率平稳,月中资金需求高峰但投信有短钱流入

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月15日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳,今日虽为月中例行性支出峰日,且有60亿台币的富邦金(2881.TW)公司债交割,但投信及寿险仍有短钱投入市场,各家松紧略不一,无碍平稳的利率走势.
交易商表示,盘初见部份投信走钱,但不久之後,又见投信进场丢钱,而寿险端资金还算充裕,多到期可续.不过,值得注意的是,投信买入的天期并不长,意味着往後几日有可能因债券交割而解钱.
"接下来几天市场会有波动,可能要辛苦一点,"一位银行人士表示.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.
交易商统计,本周市场紧缩因子如下:周三(16日)60亿台塑(1301.TW)公司债交割;周四(17日)75亿台电公司债交割;周五(18日)100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。