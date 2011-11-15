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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 11:41 BJT

〔台湾债市〕RP利率平稳,月中资金需求高峰但投信有短钱流入

路透台北11月15日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳,今日虽为月中例行性支出峰日,且有60亿台币的富邦金(2881.TW)公司债交割,但投信及寿险仍有短钱投入市场,各家松紧略不一,无碍平稳的利率走势.

交易商表示,盘初见部份投信走钱,但不久之後,又见投信进场丢钱,而寿险端资金还算充裕,多到期可续.不过,值得注意的是,投信买入的天期并不长,意味着往後几日有可能因债券交割而解钱.

"接下来几天市场会有波动,可能要辛苦一点,"一位银行人士表示.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩因子如下:周三(16日)60亿台塑(1301.TW)公司债交割;周四(17日)75亿台电公司债交割;周五(18日)100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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