〔台湾债市〕RP利率平稳,月中资金需求高峰但投信有短钱流入

路透台北11月15日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳,今日虽为月中例行性支出峰日,且有60亿台币的富邦金(2881.TW)公司债交割,但投信及寿险仍有短钱投入市场,各家松紧略不一,无碍平稳的利率走势.

交易商表示,盘初见部份投信走钱,但不久之後,又见投信进场丢钱,而寿险端资金还算充裕,多到期可续.不过,值得注意的是,投信买入的天期并不长,意味着往後几日有可能因债券交割而解钱.