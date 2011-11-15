〔日本债市〕公债期货持稳,五年期日债标售前涨势受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月15日电---日本公债期货周二持稳,涨势受限.因投资人在五年期日债标售之前态度审慎,以及关于欧债收益率(殖利率)上升的疑虑未除.
10年期日债期货12月期约2JGBv1上涨0.08点至142.88,不过脱离上周四触及的两个月高位143.01.
日本财务省将周二标售的2.4万亿(兆)日圆五年期公债票息定为0.3%,较先前10月标售时的0.4%低,而且是从8月以来的最低位.标售结果将在0345GMT公布.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。