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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 11:31 BJT

〔日本债市〕公债期货持稳,五年期日债标售前涨势受限

路透东京11月15日电---日本公债期货周二持稳,涨势受限.因投资人在五年期日债标售之前态度审慎,以及关于欧债收益率(殖利率)上升的疑虑未除.

10年期日债期货12月期约2JGBv1上涨0.08点至142.88,不过脱离上周四触及的两个月高位143.01.

日本财务省将周二标售的2.4万亿(兆)日圆五年期公债票息定为0.3%,较先前10月标售时的0.4%低,而且是从8月以来的最低位.标售结果将在0345GMT公布.

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