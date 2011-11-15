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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 11:42 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌,欧元区国家公债收益率上升反映投资人担忧

* MSCI除日本以外亚太地区股指下跌0.5%,日经指数下跌0.4%

* 亚洲信用市场在意大利、西班牙公债收益率上升後表现疲软

* 欧元兑美元涨势受限

* 关注欧元区第三季GDP数据,以衡量衰退风险

路透东京11月15日电---亚洲股市周二下跌,欧元区国家债券收益率(殖利率)上升,说明市场怀疑意大利及希腊政治人物能否推动痛苦的改革以解决债务危机,并赢回市场信心.

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