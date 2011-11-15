《全球市场》亚洲股市下跌,欧元区国家公债收益率上升反映投资人担忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* MSCI除日本以外亚太地区股指下跌0.5%,日经指数下跌0.4%
* 亚洲信用市场在意大利、西班牙公债收益率上升後表现疲软
* 欧元兑美元涨势受限
* 关注欧元区第三季GDP数据,以衡量衰退风险
路透东京11月15日电---亚洲股市周二下跌,欧元区国家债券收益率(殖利率)上升,说明市场怀疑意大利及希腊政治人物能否推动痛苦的改革以解决债务危机,并赢回市场信心.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。