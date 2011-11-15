〔东京汇市〕欧元下跌,美元兑日圆一度因停止单上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 来自中东的买盘以及资金汇回潮支撑了欧元
* 欧元支撑位在一目均衡云区底部1.3569美元附近
* 欧元兑日圆徘徊在关键支撑区域附近
* 美元兑日圆因停止单及大笔买盘而短暂上涨
路透新加坡11月15日电---欧元周二下跌,陷在近日交投区间的底部,此前意大利与西班牙公债收益率(殖利率)上升,凸显出欧洲在控制债务危机时所面临的挑战.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。