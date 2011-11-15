〔路透基点〕11家银行完成台北大巨蛋154亿台币联贷案签约--RLPC

路透香港11月15日电--汤森路透旗下基点引述银行业人士消息报导,远雄巨蛋公司的台北大巨蛋项目154亿台币15年融资案,11月9日与11家银行完成签约.

兆丰银行为统筹主办行、额度分配行及管理行,承贷28.02亿台币.四家统筹主办银行及额度分配行--国泰世华银行、华南银行、土地及合库银行--各承贷18.68亿台币.

农业金库、台湾银行、第一银行及台湾企银各承贷9.34亿台币.

台中商银承贷8.90亿台币,彰化商银承贷5亿台币.

一如先前报导,贷款是以土地使用权以及即将兴建的建物作为担保,额度包括作为A部分的151亿台币定期贷款,以及B部分的3亿台币履约担保.

A部分利率为一年期邮政储蓄利率加码160个基点,建设期间税後利率下限设为2.95%.而在运营期间,税後利率下限将降至2.5%,加码幅度将在104-133个基点之间,视其债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比例而定.

B部分贷款中,建设期间每年支付137个基点的保证金费用,而营业期间每年则支付112个基点.

银行以四层级参贷.承诺提供20亿台币或以上的银行,可以获31个基点的先行费用和统筹主办行的头衔;承诺提供15-19亿台币的银行,费用为25个基点;承诺提供10-14亿台币的银行,费用为18个基点;承诺提供5-9.99亿台币的银行,费用为8个基点.

若A部分资金拨付额不足75%,将支付20个基点的承诺费.

A部分额度拥有四年宽限期,之後以45期季度不等额分期偿还,其中前16个季度每季偿还1.25%,17-28季每季偿还2.25%,29-40季每季偿还2.75%,41-44季每季偿还3.25%,第45季偿还45%.贷款平均年限为10.7年.

其它财务条款包括2012-2015年间债务比率最高230%,2016-2019年间债务比率最高190%,而2020-2027年间为120%;2016-2017年间利息覆盖比例最低1.1倍,2018-2027年间最低1.2倍;2016年最低流动比率为70%,而2017年为80%,接下来从2018年-2017年为100%.(完)