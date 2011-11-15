《外汇动态》市场可能已开始反映意大利退出欧元区的可能

0501GMT--SMBC国外债券交易主管Arihiro Nagata表示,投资者卖出意大利债券,可能开始反映意大利退出欧元区的可能性.其指称,随着债务危机的加深,欧元区分崩离析的说法都不再是禁忌.

"没有认为意大利将会违约,不像希腊.但我认为市场开始逐渐反映意大利有退出欧元区的可能性,"他表示.其并称,万一真的退出,10年期公债收益率若达8%,将暗示市场预期里拉兑欧元贬值20%.