版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 13:42 BJT

《外汇动态》市场可能已开始反映意大利退出欧元区的可能

0501GMT--SMBC国外债券交易主管Arihiro Nagata表示,投资者卖出意大利债券,可能开始反映意大利退出欧元区的可能性.其指称,随着债务危机的加深,欧元区分崩离析的说法都不再是禁忌.

"没有认为意大利将会违约,不像希腊.但我认为市场开始逐渐反映意大利有退出欧元区的可能性,"他表示.其并称,万一真的退出,10年期公债收益率若达8%,将暗示市场预期里拉兑欧元贬值20%.

欧元/美元EUR=现报1.3596,日内下跌0.3%.(完)

--编译 戴素萍;审校 丁琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐