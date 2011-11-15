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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--11月16日****

路透11月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月16日(三)

0330 日本央行利率决议 11月 -- 0.10%

0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.9% +0.9%

(较上年同期) +3.8% +3.8%

0900 意大利CPI(较前月) 10月终值 +0.6% +0.6%

(较上年同期) +3.4% +3.4%

HICP(较前月) +0.9% +0.9%

(较上年同期) +3.8% +3.8%

0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 增加2.0 增加1.75

按照ILO计算的失业率 9月 8.2% 8.1%

1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.3% +0.8%

(较上年同期) +3.0% +3.0%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% +0.8%

(较上年同期) +1.9% +2.0%

1200 美国抵押贷款市场指数 11月11日当周 -- 734.3

再融资指数 -- 3,967.5

1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 +0.3%

(较上年同期) +3.6% +3.9%

扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.0%

1330 美国实质所得 10月 +0.2% +0.2%

1400 美国整体资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入896

外资购买美国公债(亿美元) -- 601

1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.4% +0.2%

产能利用率 77.6% 77.4%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 18 18

2145 新西兰生产者投入物价指数 第三季 -- +0.9%

生产者产出物价指数 -- +1.4%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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11月15日(二)

0300 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 41 --

出口(较上年同期) +8.0% --

进口(较上年同期) +15.6% --

0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.4% +0.3%

0700 德国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季初值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较上季) 第三季 持平 --

0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 逆差0.08 --

对全球贸易收支(亿欧元) 逆差18.4 --

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) +5.0% +5.1%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) 持平 +0.2%

(较上年同期) +5.4% +5.5%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 持平 0.2%

(较上年同期) +5.6% +5.7%

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 顺差29 顺差3

1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.4% +1.4%

1000 德国ZEW景气判断指数 11月 负55.2 负52.0

现况指数 正34.2 正33.0

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月12日当周 +0.3% --

1330 美国纽约联储制造业指数 11月 正0.61 负2.10

1330 加拿大制造业销售(较上月) 9月 +2.6% +1.2%

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 10月 -0.3% -0.1%

(较上年同期) +5.9% +6.3%

核心PPI(较上月) 持平 +0.1%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

1330 美国零售销售(较上月) 10月 +0.5% +0.3%

扣除汽车的零售销售(较上月) +0.6% +0.1%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月12日当周 +3.3% --

1500 美国企业库存 9月 持平 +0.1% (完)

--整理 戴素萍;审校 徐文焰

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