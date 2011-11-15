主要国家经济指标预测--11月16日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月16日(三)
0330 日本央行利率决议 11月 -- 0.10%
0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.9% +0.9%
(较上年同期) +3.8% +3.8%
0900 意大利CPI(较前月) 10月终值 +0.6% +0.6%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
HICP(较前月) +0.9% +0.9%
(较上年同期) +3.8% +3.8%
0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 增加2.0 增加1.75
按照ILO计算的失业率 9月 8.2% 8.1%
1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.3% +0.8%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% +0.8%
(较上年同期) +1.9% +2.0%
1200 美国抵押贷款市场指数 11月11日当周 -- 734.3
再融资指数 -- 3,967.5
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 +0.3%
(较上年同期) +3.6% +3.9%
扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
1330 美国实质所得 10月 +0.2% +0.2%
1400 美国整体资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入896
外资购买美国公债(亿美元) -- 601
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.4% +0.2%
产能利用率 77.6% 77.4%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 18 18
2145 新西兰生产者投入物价指数 第三季 -- +0.9%
生产者产出物价指数 -- +1.4%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月15日(二)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 41 --
出口(较上年同期) +8.0% --
进口(较上年同期) +15.6% --
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.4% +0.3%
0700 德国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季初值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较上季) 第三季 持平 --
0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 逆差0.08 --
对全球贸易收支(亿欧元) 逆差18.4 --
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +5.0% +5.1%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) 持平 +0.2%
(较上年同期) +5.4% +5.5%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 持平 0.2%
(较上年同期) +5.6% +5.7%
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 顺差29 顺差3
1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.4%
1000 德国ZEW景气判断指数 11月 负55.2 负52.0
现况指数 正34.2 正33.0
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月12日当周 +0.3% --
1330 美国纽约联储制造业指数 11月 正0.61 负2.10
1330 加拿大制造业销售(较上月) 9月 +2.6% +1.2%
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 10月 -0.3% -0.1%
(较上年同期) +5.9% +6.3%
核心PPI(较上月) 持平 +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
1330 美国零售销售(较上月) 10月 +0.5% +0.3%
扣除汽车的零售销售(较上月) +0.6% +0.1%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月12日当周 +3.3% --
1500 美国企业库存 9月 持平 +0.1% (完)
--整理 戴素萍;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。