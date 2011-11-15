〔澳洲股市〕收盘小跌,欧债危机疑虑罩顶

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月15日电---澳洲股市周二收低,因担心欧债危机可能仍会引发一场崩解,但铀矿企业受到提振,因冀望澳洲将解除对印度的铀矿出口禁令.
交投淡静,Telstra Corp (TLS.AX)、Woolworths (WOW.AX)及Westpac Banking Corp (WBC.AX)等几档主要个股,其成交量甚至不到平均水平的一半.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数跌19点或0.4%至4,285.6点.(完)
--编译 戴素萍;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。