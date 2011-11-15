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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 13:38 BJT

〔澳洲股市〕收盘小跌,欧债危机疑虑罩顶

路透11月15日电---澳洲股市周二收低,因担心欧债危机可能仍会引发一场崩解,但铀矿企业受到提振,因冀望澳洲将解除对印度的铀矿出口禁令.

交投淡静,Telstra Corp (TLS.AX)、Woolworths (WOW.AX)及Westpac Banking Corp (WBC.AX)等几档主要个股,其成交量甚至不到平均水平的一半.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数跌19点或0.4%至4,285.6点.(完)

--编译 戴素萍;审校 丁琦

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