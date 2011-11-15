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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 13:52 BJT

〔台湾股市〕收跌34.59点,防御类股领跌

路透台北11月15日电---台湾股市周二收低0.46%,橡胶类指数.TRUI及百货贸易类指数.TDEI领跌,分别下挫2.48%和1.63%.

台塑化(6505.TW)升1.43%,之前该公司称,由于火灾迫使其工厂关闭,预计第四季获利大幅降至约40-43亿台币(合1.3-1.43亿美元).[ID:nCT0419896]

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