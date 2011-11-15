〔台湾股市〕收跌34.59点,防御类股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月15日电---台湾股市周二收低0.46%,橡胶类指数.TRUI及百货贸易类指数.TDEI领跌,分别下挫2.48%和1.63%.
台塑化(6505.TW)升1.43%,之前该公司称,由于火灾迫使其工厂关闭,预计第四季获利大幅降至约40-43亿台币(合1.3-1.43亿美元).[ID:nCT0419896]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。