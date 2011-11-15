〔台湾央行〕共发行851亿台币存单,发行馀额增加675.5亿

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月15日电---台湾央行周二表示,今日共发行851亿台币存单,相较存单到期金额175.5亿,存单发行馀额增加675.5亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期735亿台币,利率为0.87%;91天期78亿台币,利率为0.93%;182天期38亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行4,435.3亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,929.15亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为负115亿台币,累计超额准备为1,164亿台币,加计前期1%的超额准备为2,613亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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