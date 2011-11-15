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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 14:19 BJT

〔日本股市〕收盘下跌,欧债疑虑料抑制上档空间

路透东京11月15日电---日本股市周二收盘跌至略高于8,500点处,市场人士表示,由于欧元区国家债券收益率上扬,加深关于欧洲遏制债务危机能力的疑虑,因此大盘不太可能进一步攀升.

日经指数.N225收盘下跌0.7%,成为8,541.93点,整日均守在8,500点上方,但回吐上日的多数涨幅.

东证股价指数.TOPX亦下跌0.7%,成为730.91点.(完)

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--编译 龚芳;审校 张涛

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