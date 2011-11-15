〔台湾债市〕殖利率收低,因100/8R标售结果优于预期

路透台北11月15日电---台湾债市主要殖利率周二收低.因30年增额券100/8R标售结果略优于预期,且台股跟随区域股市反映对欧洲债务的疑虑而下滑.

针对100/8R的标售结果,交易商指出,从得标比重观察,虽然大型金融机构并没有劫标,但光是寿险业的补券需求,就让得标利率低于预期.由于相关利多已在标售结果出炉前,反映在发行前交易殖利率的变动上,预料後市再出现一波多头走势的机率不大.

"寿险业因为在100/7R被劫标吓到了,这次应该拿了八成以上的筹码."一证券商交易员说.

另一票券商交易员则称,寿险业这次下标非常积极,判断1.90%应该已经是他们认同的利率.除非有人没拿够又不计结果向下追价,否则殖利率再明显走低的机会不大,盘势料将回归狭幅整理的态势.

台湾央行中午标售100/8R,得标利率为1.900%,略低于市场预期的1.905-1.94%区间.各行业的得标比重方面,银行业为1.34%、证券业44.33%、票券业1.83%、保险业为52.5%.[ID:nCT0420274]由于证券业多是接受没有投标资格的保险业者下标,因此市场估算本次保险业的得标比重应该超过80%.

台湾股市周二收低0.46%,加权股价指数.TWII跌34.59点报7,491.06,开盘时小跌0.13%.

意大利周一标售了30亿欧元五年期公债,得标利率为6.29%,创欧元问世以来纪录高位.这使得市场愈发担忧高昂的借款成本或导致意大利削减债务的努力无法实现.[ID:nCT0420316]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.70 1.0255 1.0211-1.0300 76.0

10 100/9 A00109=TWO -0.77 1.3300 1.3196-1.3300 45.5

20 100/7 A00107=TWO -0.15 1.7900 1.7777-1.7900 3.0

30 100/8R A00108R=TWO -3.00 1.9000 *1.8979-1.9290 21.5

* 表示创该券交易以来殖利率日低

交易商指出,这次100/8R的投标倍数达2.11倍,也就是说有633亿台币的资金,想竞逐300亿的筹码.由此判断,应该有买盘没拿到足够的量,不过以他们操作的习性来看,不至于为了补券而将殖利率追得过低,但只要反弹至1.91%、1.92%,应该很快就会被点走.

"因为采荷兰标,说不定你用1.90%下标10亿台币,但最後连五千万都没买到."一证券商交易员说.

她认为,可以留意传闻要劫标的大型金融机构後续动作,在没能顺利标得100/8R的状况下,是否将投资标的转向其他年期的券.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7900

10 100/9 A00109=TWO 1.3300

5 100/6 A00106=TWO 1.0255

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)