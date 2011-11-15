〔台湾货币市场〕短率持稳,虽逢例行支出日但资金供需有序

* 例行支出日资金需求升高

* 资金充裕

* 短率大致持平

记者 高洁如

路透台北11月15日电---台湾银行间短期利率周二大致持平.逢例行支出日,企业的资金需求明显增加,票量升高,恰巧银行的资金不少,央行也刻意维持宽松力道,资金情势适中令短率持稳.

市场人士说,早盘资金相当充裕,外商的游资还不少,不过央行希望市场能够维持相对宽松的资金情势,在交待大型银行隔夜资金的收受上并不积极,让拆款利率大致持平上日.

"一早钱就蛮多的,我们代收一下就满了,很多人打来要丢钱也不再收了,"一本地银行人士称.

本地时间14:44拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,上日也在0.396%;区间为0.299-0.76%,上日在0.299-0.75%.

2-7天拆款利率区间在0.395-0.78%,上日在0.392-0.78%.

**短票利率也不变**

票券商方面,市场人士表示,逢例行支出日企业不管是支付货款或发放薪资,资金需求明显增加,发票量有所提升,市场短票金额升高.但由于银行买票的意愿不差,让短票顺利去化,利率大致能够维持上日不变.

他们也说,今日大概会是本周的票量高峰,周末的票量不致于比今日高.今日30天内短票银行间主要成交利率同上日仍在0.85-0.86%.

也有大型票券商交易员特别指出,近期发现短票成交低位有偏低的情况,若是市场的资金充裕,银行买票意愿升高下可能挤压到整体市场成交利率的低位,略微下行.

央行今日存单到期金额175.5亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共9,467.6亿,本周余日依序为周三2,465.8亿、周四766.5亿、周五1,381亿.紧缩因子方面,则是周五交割300亿台币30年期公债.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为负115亿台币,累计超额准备为1,164亿台币,加计前期1%的超额准备为2,613亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周二平稳,今日虽为月中例行性支出峰日,且有60亿台币的富邦金(2881.TW)公司债交割,但投信及寿险仍有短钱投入市场,各家松紧略不一,无碍平稳的利率走势.

交易商表示,盘初见部份投信走钱,但不久之後,又见投信进场丢钱,而寿险端资金还算充裕,多到期可续.不过,值得注意的是,投信买入的天期并不长,意味着往後几日有可能因债券交割而解钱.

"接下来几天市场会有波动,可能要辛苦一点,"一位银行人士表示.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩因子如下:周三(16日)60亿台塑(1301.TW)公司债交割;周四(17日)75亿台电公司债交割;周五(18日)100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)