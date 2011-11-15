〔台湾汇市〕台币兑美元收贬4.5分,欧债危机拖累亚币走势

路透台北11月15日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘下跌4.5分.欧债疑虑仍挥之不去,欧元区公债殖利率持于高档,拖累亚洲股市今日表现,非日亚币亦偏弱整理,不过在台北汇市中,美元多空陷入胶着,令台币交投区间更加限缩.

汇银人士指出,外资汇入汇出皆有,于汇价30.2附近,见出口商抛汇意愿浓厚,逢低也有油款与军款等实质买汇需求,场上买卖力道交错,缺乏一致方向.他们表示,在缺乏更多消息指引下,台币近期还是维持区间盘整走势,明日交投先看30.15-30.25元.

"市场气氛很怪,NDF(海外无本金交割远期外汇)一个月(换汇点)溢价还跑到40-60点,买美元还是买得满凶,"一位银行人士称.今日收盘时,美元/台币一周期及一个月期换汇点分别报0.015/0.030及0.020/0.030.

另外,瑞士央行副总裁重申瑞郎走势十分强劲,若经济前景需要,可能采取进一步措施.[ID:nCN1220202]交易商对此表示,若瑞郎遭打压,料国际美元获得支撑上扬,可能连带使得台币会有更大的贬值空间出现.

台湾加权指数.TWII周二收盘下跌0.46%至7,491.06点;外资及陆资在台股买超30.11亿台币,已连续二日买超,上交易日为买超58.16亿.[ID:nCT0420466]

另外,多数亚洲新兴货币周二下跌,因欧元区债务危机引发新一轮卖盘,但在香港的离岸人民币则上涨,因该市场人民币短缺.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.210 30.165 30.165-30.224 30.165 9.48 5.81

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.188 30.160 30.183-30.220 30.200 3.72 2.53

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.010/0.020

美元/台币六个月期 -0.095/-0.065 -0.110/-0.080

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