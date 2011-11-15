〔法国经济〕第三季GDP增长0.4%优于预估,受助于家庭消费及出口转好(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透巴黎11月15日电---法国国家统计局(INSEE)数据显示,该国第三季经济增长0.4%,增速高于预估及第二季修正後的下滑0.1%,受助于家庭消费反弹及出口转强.
路透调查访问的31名分析师此前预计,第三季国内生产总值(GDP)增长0.3%.分析师担心欧洲正滑向一场新的衰退,欧元区整体经济增长数据将于周二晚些时候公布.
周二公布的法国GDP初值显示,家庭消费在第三季增长0.3%,因汽车、能源、水和废物处理方面的开支反弹.第二季家庭消费为下滑0.8%.
出口增长0.7%,增速高于第三季的0.5%.资本投资增长0.4%.在企业的第二季去库存化行动之後,第三季的库存数据持平.
第二季GDP从持平下修为下滑0.1%.(完)
--编译 丁琦;审校 龚芳
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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