〔台湾金融〕立法院通过外币保单可剔除保险业海外投资总额

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月15日电---台湾立法院周二最终审查通过,保险业外币传统保单投资海外金额,可剔除于保险业现行规定的投资海外上限以外.此料可增加保险业的海外投资资金,从而挤压本地债市投资,长远来看可能令台湾债市殖利率走升.
此案经10月底时立法院一审通过,今日则是最终审查过关.[ID:nCT0409578]目前保险法现行规定,保险业者的国外投资比重最高不得超过可运用资金的45%.
台湾保险业监管机构--金融监督管理委员会先前表示,将与保险公会进一步讨论并订定相关的实施规则.根据金管会统计,今年1-9月的外币传统保单销售金额约合1,600亿台币,约占台币保单的四分之一.
根据保险法第146条之4的现行规定,保险业资金办理国外投资总额,由金管会视各保险业的经营情况来核定,目前最高不得超过45%.目前大型业者如国泰金控(2882.TW)旗下的国泰人寿,海外投资上限即为45%.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。