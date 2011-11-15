〔德国经济〕第三季GDP较上季成长率增至0.5%,受国内需求所推助

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路透柏林11月15日电---德国联邦统计局周二公布,受国内需求所扶助,第三季经济较前季成长0.5%;在全球经济料将放缓的前景下,德国暂时避开经济减缓的命运.

该数据符合分析师预期.德国第二季经季节调整後国内生产总值(GDP)上修为成长0.3%.

联邦统计局表示,民间消费对GDP成长的贡献尤其重要,而厂房设备的投资亦有所助益.

德国"智库"经济顾问小组上周表示,预估今年经济成长将颇为稳健,成长率可达3%,但2012年成长率将仅达0.9%,略低于政府所预测的1.0%.

政府对2012年经济成长率预估原为1.8%,上月时则腰斩为0.9%.

周二出炉的数据显示,第三季GDP较上年同期成长2.5%;上季则为增长3.0%,初值为成长2.8%.

上述数据表现均符合路透对分析师所做的调查结果.(完)