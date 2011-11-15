〔德国经济〕第三季GDP较上季成长率增至0.5%,受国内需求所推助

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(新增细节)
路透柏林11月15日电---德国联邦统计局周二公布,受国内需求所扶助,第三季经济较前季成长0.5%;在全球经济料将放缓的前景下,德国暂时避开经济减缓的命运.
该数据符合分析师预期.德国第二季经季节调整後国内生产总值(GDP)上修为成长0.3%.
联邦统计局表示,民间消费对GDP成长的贡献尤其重要,而厂房设备的投资亦有所助益.
德国"智库"经济顾问小组上周表示,预估今年经济成长将颇为稳健,成长率可达3%,但2012年成长率将仅达0.9%,略低于政府所预测的1.0%.
政府对2012年经济成长率预估原为1.8%,上月时则腰斩为0.9%.
周二出炉的数据显示,第三季GDP较上年同期成长2.5%;上季则为增长3.0%,初值为成长2.8%.
上述数据表现均符合路透对分析师所做的调查结果.(完)
--编译 龚芳;审校 程琳
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。