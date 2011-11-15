《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月15日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨日出现"乌云罩顶"(跳升後杀低,收在上日烛线实体中段下方)的型态,增添汇价跌至经五个交易日/周调整後的一目均衡云区底端(1.3580)及近期低位1.3484的压力.若跌落上述价位,则或将继续跌向1.33美元区间的高档/中段.而在迈向昨日1.37美元附近区间的途中,或将遭遇阻力.
英镑/美元:昨日增添的空头型态,令1.58美元区间中段/低档支撑面临的压力升高;从昨天的卖盘情况看来,该价位应该受到测试.
英镑若断然跌落1.5825,将使其形成较大顶部的机率升高,而非形成多头旗型.阻力可能位于昨日烛线实体中段1.5980美元.
欧元/日圆:昨日走势相当偏空.汇价守在略高于短线关键点位104.74上方.若失守则将令104.25岌岌可危,而若跌至该点下方,则焦点将转至103.20/102.90日圆.
今早已然确认阻力位于昨日烛线实体中段,即105.63日圆.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选