《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月15日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日出现"乌云罩顶"(跳升後杀低,收在上日烛线实体中段下方)的型态,增添汇价跌至经五个交易日/周调整後的一目均衡云区底端(1.3580)及近期低位1.3484的压力.若跌落上述价位,则或将继续跌向1.33美元区间的高档/中段.而在迈向昨日1.37美元附近区间的途中,或将遭遇阻力.

英镑/美元:昨日增添的空头型态,令1.58美元区间中段/低档支撑面临的压力升高;从昨天的卖盘情况看来,该价位应该受到测试.

英镑若断然跌落1.5825,将使其形成较大顶部的机率升高,而非形成多头旗型.阻力可能位于昨日烛线实体中段1.5980美元.

欧元/日圆:昨日走势相当偏空.汇价守在略高于短线关键点位104.74上方.若失守则将令104.25岌岌可危,而若跌至该点下方,则焦点将转至103.20/102.90日圆.

今早已然确认阻力位于昨日烛线实体中段,即105.63日圆.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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