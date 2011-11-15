《即时观点》英国10月CPI年增率降至5%,降幅大于市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月15日电---英国国家统计局周二公布,英国10月消费者物价涨幅放缓程度大于预估,主要受食品、运输及汽油价格放缓影响.
但通货膨胀率仍比英国央行的2%目标高出一倍以上,因此央行总裁金恩必须致函财政大臣奥斯本说明.
* 英国10月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%;较上年同期升5.0%.
* 10月零售物价指数(RPI)较前月持平,较上年同期上升5.4%.
以下为详细数据:
较上年同期 10月 9月 市场预估
CPI(HICP) 5.0 5.2 5.1
零售物价指数(RPI) 5.4 5.6 5.5
RPIX(RPI扣除抵押贷款) 5.6 5.7 5.7
**数据重点**
--食品及非酒精饮料价格单月跌幅为1996年10月以来最大
--2011年4月以来核心CPI最高同比增幅
--住屋、水、电、瓦斯及其它燃料年增率为2009年2月以来最高
--国家统计局称,电力、瓦斯及其它燃料价格按年上涨19.9%,为2009年2月以来最大增幅.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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