版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 18:02 BJT

《即时观点》英国10月CPI年增率降至5%,降幅大于市场预期

路透伦敦11月15日电---英国国家统计局周二公布,英国10月消费者物价涨幅放缓程度大于预估,主要受食品、运输及汽油价格放缓影响.

但通货膨胀率仍比英国央行的2%目标高出一倍以上,因此央行总裁金恩必须致函财政大臣奥斯本说明.

* 英国10月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%;较上年同期升5.0%.

* 10月零售物价指数(RPI)较前月持平,较上年同期上升5.4%.

以下为详细数据:

较上年同期 10月 9月 市场预估

CPI(HICP) 　　　 5.0 5.2 5.1

零售物价指数(RPI) 5.4 5.6 5.5

RPIX(RPI扣除抵押贷款) 5.6 5.7 5.7

**数据重点**

--食品及非酒精饮料价格单月跌幅为1996年10月以来最大

--2011年4月以来核心CPI最高同比增幅

--住屋、水、电、瓦斯及其它燃料年增率为2009年2月以来最高

--国家统计局称,电力、瓦斯及其它燃料价格按年上涨19.9%,为2009年2月以来最大增幅.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐