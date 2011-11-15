全球外汇市场11月16日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本央行结束两日政策会议,总裁白川方明在0630左右召开记者会.
0030 - 澳洲第三季薪资价格指数.
0330 - 日本央行利率决议.
0900 - 意大利10月消费者物价指数(CPI)终值及消费者物价调和指数(HICP)
0930 - 英国10月请领失业金人数及9月按照ILO计算的失业率.
0930 - 英国9月平均所得.
1000 - 欧元区10月HICP终值.
1030 - 英国央行公布季度通胀报告.
-- - 冰岛央行公布11月2日货币政策会议记录.
1200 - 美国11月11日当周抵押贷款市场指数.
1330 - 美国10月CPI.
1330 - 美国10月实质所得.
1400 - 美国9月整体资本流动及外资购买美国公债.
1410 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)参与一场出口研讨会.
1415 - 美国10月工业生产及产能利用率.
1500 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)11月房屋市场指数.
1600 - 瑞典央行第一副总裁Svante Oberg参与一场研讨会,将说明经济情势.
1615 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在CATO Institute的"危机後货币改革"论坛中参加"美联储政策与信贷配置"的小组讨论.
1745 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在波士顿经济俱乐部发表演讲.
1815 - 世界银行行长佐利克在CATO Institute的"危机後货币改革"论坛中发表谈话
-- - 克利夫兰联邦储备银行公布10月CPI中值.
2145 - 新西兰第三季生产者物价指数.
2350 - 日本上周资本流动数据.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。