版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 06:32 BJT

全球外汇市场11月16日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本央行结束两日政策会议,总裁白川方明在0630左右召开记者会.

0030 - 澳洲第三季薪资价格指数.

0330 - 日本央行利率决议.

0900 - 意大利10月消费者物价指数(CPI)终值及消费者物价调和指数(HICP)

0930 - 英国10月请领失业金人数及9月按照ILO计算的失业率.

0930 - 英国9月平均所得.

1000 - 欧元区10月HICP终值.

1030 - 英国央行公布季度通胀报告.

-- - 冰岛央行公布11月2日货币政策会议记录.

1200 - 美国11月11日当周抵押贷款市场指数.

1330 - 美国10月CPI.

1330 - 美国10月实质所得.

1400 - 美国9月整体资本流动及外资购买美国公债.

1410 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)参与一场出口研讨会.

1415 - 美国10月工业生产及产能利用率.

1500 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)11月房屋市场指数.

1600 - 瑞典央行第一副总裁Svante Oberg参与一场研讨会,将说明经济情势.

1615 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在CATO Institute的"危机後货币改革"论坛中参加"美联储政策与信贷配置"的小组讨论.

1745 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在波士顿经济俱乐部发表演讲.

1815 - 世界银行行长佐利克在CATO Institute的"危机後货币改革"论坛中发表谈话

-- - 克利夫兰联邦储备银行公布10月CPI中值.

2145 - 新西兰第三季生产者物价指数.

2350 - 日本上周资本流动数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐