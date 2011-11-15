(重温稿)《情景推测》日本央行关注日圆和欧洲情势动向,料维持利率政策不变

* 事件:日本央行政策会议

* 时间:11月15-16日,政策决议将于11月16日0330-0500GMT公布

* 料维持政策利率在0-0.1%不变

* 除非欧债危机激励日圆上升,否则不会放宽政策

路透东京11月11日电---日本央行下周会议上将谨慎关注欧洲紧张局势升级,但距离日央行放宽货币政策仅有三周时间,若其再次出台政策举措,将产生严重的市场冲击并提振日圆再现涨势.

日本央行委员仅把欧洲主权债务疑虑会产生全球性影响的机率看作是"尾部风险"事件,虽然很少发生,但一旦发生就会产生巨大的影响.

但他们公开谈论这一问题,说明他们对欧债危机影响扩散愈发警惕.欧债危机令其经济成长降温,并提升对日圆的避险需求.

日本央行准备一有迹象显示影响蔓延至日本就采取行动,通过市场操作注入大量流动性,并通过资产购买计划放宽货币政策.

但如果市场相对平静,日本央行或许将保留有限的政策选择.

以下是政策会议几种可能的结果:

**维持政策不变**

可能性:非常高

工业生产和企业信心不振,因日圆升值,且全球经济成长减缓.但日本央行认为其上月放宽政策时已经将此考虑在内.

尽管央行许多委员仍担心日本经济复苏面临的风险上升,但他们知道弹药即将耗尽,运用起来也更谨慎.

日本央行上月将资产购买计划提高5兆(万亿)日圆至20万亿日圆.但提高部分都是针对政府公债,部分原因在于购买公司债有些棘手.

央行周三标购公司债未达目标,为去年推出该计划以来首次,显示央行的资金供应超过银行业的消化能力.

如果日央行继续提高公司债购买规模,或许也仅会扩大一两次.

市场反应:对债券收益率或日圆不会有太大影响.

**通过提高资产购买规模放宽政策**

可能性:不大

日本央行仍认为本国经济在复苏.但很多央行委员持悲观态度,担心欧债危机会维持日圆汇价在高位,并冲击日本在亚洲的主要出口市场.

日本央行政策委员会审议委员白井早由里上周表示,全球市场仍面临严峻压力,审议委员中村清次周三警告称,日本经济面临的风险上升,即便上月已放宽政策.

审议委员宫尾龙藏尤其担心,并在上月提议规模更大的刺激提议,但未获认同.

考虑到这种悲观看法,日本央行将迅速对可能冲击日本经济的负面市场动向及时做出回应.

如果欧债危机推动日圆升至纪录新高,并打击股市下跌,央行可能会再度放宽政策,最可能进一步提高资产购买计划.

市场反应:债券收益率和日圆可能下滑,但反应持续势将将很短,因为市场已经消化了对进一步放宽政策的预期,不确定的只是时间.

**采取更大胆的举措放宽政策**

可能性:极不可能

日本央行认为欧债危机重演雷曼兄弟倒闭一幕并冲击日本银行体系的风险有限.但其在默默地准备一项应变计划,若日本经济面临严重下滑可能考虑采取更大胆的举措.

对这种冲击即刻做出回应,将是向货币市场注入大量资金,通过美元供应操作确保日本银行业不会出现美元融资难题.

尽管日本央行不会重返针对央行储备金的全面量化宽松举措,但可能考虑更积极地买进政府公债,或者让资产购买计划接受存续期更长的债券,或者大幅提高购买规模.

这种可能性很低,但若欧债危机影响比预期严重,那麽今年晚些时候或者明年可能会走这步棋.

市场反应:若意外动用这一举措,将打压债券收益率和日圆.(完)