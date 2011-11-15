《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 78.35 -0.54 -0.68 2870509
搜狐 (SOHU.O) 57.70 -0.20 -0.35 856219
网易 (NTES.O) 44.24 -0.08 -0.18 2009121
百度 (BIDU.O) 140.74 +1.86 +1.34 5224661
亚信科技 ASIA.O 8.68 +0.23 +2.72 548080
侨兴环球电话 XING.O 0.73 -0.01 -1.36 134360
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.08 +0.10 +0.77 2662608
联电 (UMC.N) 2.24 +0.03 +1.36 221811
日月光 (ASX.N) 4.71 +0.06 +1.29 128551
矽品精密 (SPIL.O) 4.77 +0.00 +0.00 3582208
和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.01 +0.97 91792
友达 (AUO.N) 4.90 +0.07 +1.45 463653
中华电信 (CHT.N) 33.55 +0.26 +0.78 69578
台湾国际航电 (GRMN.O) 35.65 +0.70 +2.00 895764
香港
中国移动 (CHL.N) 49.15 +0.38 +0.78 236680
中国联通 (CHU.N) 21.56 +0.25 +1.17 431131
中国电信 (CHA.N) 60.78 +0.04 +0.07 13354
中芯国际 (SMI.N) 2.55 -0.02 -0.78 15718
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.88 -0.13 -3.24 758
(完)
--整理 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。