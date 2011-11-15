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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月15日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 78.35 -0.54 -0.68 2870509

搜狐 (SOHU.O) 57.70 -0.20 -0.35 856219

网易 (NTES.O) 44.24 -0.08 -0.18 2009121

百度 (BIDU.O) 140.74 +1.86 +1.34 5224661

亚信科技 ASIA.O 8.68 +0.23 +2.72 548080

侨兴环球电话 XING.O 0.73 -0.01 -1.36 134360

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.08 +0.10 +0.77 2662608

联电 (UMC.N) 2.24 +0.03 +1.36 221811

日月光 (ASX.N) 4.71 +0.06 +1.29 128551

矽品精密 (SPIL.O) 4.77 +0.00 +0.00 3582208

和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.01 +0.97 91792

友达 (AUO.N) 4.90 +0.07 +1.45 463653

中华电信 (CHT.N) 33.55 +0.26 +0.78 69578

台湾国际航电 (GRMN.O) 35.65 +0.70 +2.00 895764

香港

中国移动 (CHL.N) 49.15 +0.38 +0.78 236680

中国联通 (CHU.N) 21.56 +0.25 +1.17 431131

中国电信 (CHA.N) 60.78 +0.04 +0.07 13354

中芯国际 (SMI.N) 2.55 -0.02 -0.78 15718

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.88 -0.13 -3.24 758

(完)

--整理 张明钧

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