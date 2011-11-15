〔纽约汇市〕欧元连续第二日下跌,因担心欧债危机扩散(更新版)

(新增文末表格)

* 意大利、西班牙公债收益率上涨後,对危机扩散的忧虑升温

* 投资者质疑欧洲控制危机的能力

* 欧元兑美元接近1.3481美元支撑位,日圆走强

路透纽约11月15日电---欧元兑美元周二连续第二日走跌,兑日圆也触及五周低点.欧元料将面临更多卖压,因担心欧元区债务危机将蔓延全境.

指标10年期意大利公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB重回关键的7%水平上方,该水准被广泛视为难以为继.西班牙借贷成本同样上涨,该国定在周四标售10年期公债.

危机蔓延的迹象令人忧虑,法国、比利时和奥地利10年期公债收益率较可比德债利差皆触及欧元1999年面世以来最高.10年期荷兰公债较可比德债利差亦触及2009年初以来最阔水平.

德国智库ZEW周二公布的月度调查显示,该国分析师和投资者信心11月大降,为连续第九个月下滑,令市场情绪进一步偏空.该机构表示,希腊和意大利政经问题已令前景不确定性升高.[ID:nCN1220426]

"整个市场最大的担心已经成真:扩散已发生,"DailyFX.com汇率分析师Christopher Vecchio表示."7%大关本应成为欧元区禁止意大利公债收益率跨越的界限,但不到一周时间内,10年期意大利公债收益率两次冲破该水平."

路透数据显示,欧元兑美元EUR=跌0.6%至1.3544美元,日低为1.3495美元.上周所及一个月低位1.3481美元附近有关键下档支撑位.

欧元兑日圆EURJPY=R也跌0.7%,报104.35日圆,日低为103.95日圆,为10月10日来最低.

欲浏览意大利减债计划图表,请点选:(link.reuters.com/vez84s)

欲浏览第二份欧元区协议,请点选:(link.reuters.com/syb74s)

欲浏览欧系银行对意大利曝险图表,请点选:(here)

**欧债危机可能出现无序结果**

市场对希腊和意大利由技术专家领导政府的乐观情绪被证明持续时间不长,投资者再度关注对欧洲决策者遏制债务危机的能力.

BTMU驻伦敦的汇市经济学家Lee Hardman预计,欧元未来六个月将跌至1.25美元附近,称存在市场将开始消化危机出现"无序结果"的风险.

"最终结果仍不明朗--欧元区是会更接近财政一体化,还是会出现更为无序的解体,"Hardman称.

Scotia Capital驻多伦多的首席汇市策略师Camilla Sutton表示,资金汇回流暂时支撑欧元,但将会枯竭,令欧元丧失一重要支撑.

商品期货交易委员会公布的数据显示,投机客在11月8日当周削减欧元空头押注,暗示欧元出现空头回补反弹的空间减小.

美元兑日圆JPY=EBS跌0.1%,报77.02日圆,徘徊在50日移动均线切入位76.95日圆附近.稍早在电子交易平台EBS跳升至77.51日圆的高位.

美元/日圆已连续三日盘中突破近期干预後走势的61.8%费波纳奇回档技术位.

交易商称,投资者将可能逢高抛售美元,因尽管日本当局可能入市干预遏制其升势,日圆更可能因避险意愿受益.

美元兑瑞郎CHF=攀升至五周高位.(完)

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3531 1.3623 -0.68 +1.15 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.07 77.12 -0.06 -5.03 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 104.24 105.06 -0.78 -4.04 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9154 0.9068 +0.95 -1.94 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5813 1.5908 -0.60 +1.37 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0211 1.0162 +0.48 +2.45 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0176 1.0193 -0.17 -0.26 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2386 1.2366 +0.16 -0.82 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8555 0.8569 -0.16 -0.20 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7708 0.7788 -1.03 -1.07 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.7490 5.7159 +0.58 -1.25 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7820 7.7912 -0.12 -0.10 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7390 6.6829 +0.84 +0.44 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1224 9.1095 +0.14 +1.58 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/母红;审校 李军

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