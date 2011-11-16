〔金砖国家〕11月15日股汇市收盘纵览

路透11月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月15日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.78%,报969.20点.

中国股市:沪综指小幅收升,并续创两个半月收盘新高.尽管金融和地产等蓝筹股走跌,但电力股因调升电价憧憬而大涨,带动沪指尾盘翻红.分析师并认为,流动性的放开已经到信贷层面,而信贷适度放开有助于增强市场弹性,沪指短线仍有望反弹至2,600点.沪综指.SSEC收报2,529.761点,微涨1.047点,或0.04%;前一收盘高位为9月1日的2,556.04点.[.SSCN]

香港股市:港股收跌0.8%,受到金融股弱势的拖累,因此前意大利五年期债标售收益率创下欧元面世以来高位,令投资者冒险意愿消退.市场成交量在日中升至10月28日以来最高後放缓.建设银行(0939.HK)成交量较大,此前美国银行(BAC.N)减持了大部分剩馀的建行股份,以补充资本.恒生指数.HSI收低0.82%,至19,348.44点.恒生国企指数.HSCE收跌0.74%,至10,637.86点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价低开高走,收盘小涨.隔夜美元指数反弹,人民币对美元中间价亦下行,带动即期汇价大幅低开,不过随後结汇需求推动汇价走升,回到6.35附近波动.交易员认为,尽管近期有关人民币升值的国际压力再度加大,但中国不为所动,在汇率问题上仍强调自主性,而在通胀压力减缓以及外贸形势严峻的情况下,人民币升值速度放缓的可能性较大,近期料仍维持震荡走势.[CNY/CN][ID:nCN1220314]

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印度股市:收挫1.4%至逾三周以来的最低收位,为连续第四日下跌,因企业营收欠佳及通胀高居不下打击了投资人信心.指标BSE指数.BSESN收跌1.38%,报16,882.67点,是10月21日以来最低收位.指数在盘初震盪交投中曾一度上涨多达0.3%.成分股中有27支收低.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元收在32个月低位附近,国内股市重挫、欧元走软以及来自企业和炼油商的美元买盘均令卢比承压.卢比兑美元INR=D2收报50.66/67,较周一收盘价50.285/295下跌0.7%.盘初时曾触及2009年3月31日以来的最低位50.76.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,526.980点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.12%,报820.67点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.31%,报30.6200;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.28%,报41.5275.

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巴西股汇市因假期休市.

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南非股市:收涨.南非兰特走软提振大宗商品股票,帮助矿业类指数.JMINI上涨1.6%.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨1.16%,报29,305.64点.综合指数.JALSH亦上涨1.02%,报32,674.19点.[.J][ID:nL5E7MF3F8]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌至两周低位,欧债危机解决方案仍未见明朗,导致兰特持续面临投资人的避险卖压,致其一度跌至11月1日以来的低点8.2038.1630GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.1949,较周一收盘价下跌2.3%.[ZAR/][ID:nL5E7MF3FQ](完)