《台湾报摘》--经济日报11月16日

* 头版头条:

--美国经济数据报佳音,10月零售销售增幅优于预期,为年底购物季注入一剂强心针.10月趸售物价指数(PPI)跌幅则创去年10月来最大,通膨疑虑稍解,使联邦准备理事会(Fed)有更多空间采取货币刺激措施,以振兴经济.

* 其他:

--依据苏格兰皇家证券最近拜访可成(2474.TW)的访谈结果指出,可成苏州厂下周有机会复工(Re-open),符合先前市场预期的11月中旬复工的时间点,保持对可成的正面看法,投资评等维持"买进".

--跨国商仲业者第一太平戴维斯统计,台湾今年全年的商用不动产交易规模应可超过1,200亿台币、创历史天量,而且年底前公开标售案多,交易量还有上修的机会.主因不动产价格持续增长,持有者获利了结,另全球经济情势动荡,也让避险资金流入.

--台湾立法院三读通过保险法修正案,放宽保险业从事国外投资限制,初估全体保险业可望增加的国外投资空间,约有二、三千亿台币,此举将有助保险业提高资金运用效益.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.