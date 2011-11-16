《台湾报摘》--工商日报11月16日

* 头版头条:

--亚洲国际地产投资交易会(MIPIM ASIA)昨日在香港举行.台湾经建会主委刘忆如表示,全球资金近期流入亚洲新兴市场金额超过西方经济发达地区;昨在亚洲规模最大的不动产投资交易平台展会,也涌进欧洲相关业者,与亚洲各国展开抢钱大战.

* 其他:

--硬碟缺很大,主机板第四季出货拉警报.业者指出,12月起,硬碟缺货危机正式浮上台面,明年1月份缺货加上过年休工,单月主机板出货量恐将重挫.华硕(2357.TW),技嘉(2376.TW),华擎(3515.TW),精英(2331.TW),微星(2377.TW)五大主机板厂第四季出货不妙.

--市场传出力晶5346.TWO向银行团表态,在转型晶圆代工的同时,也不排除卖厂,此举可能是继力晶将P4厂卖给台积电之後,二度卖厂的动作,力晶昨日表示,这只是选项之一,是否具体执行要看对象、价格与景气.

--虽然国际钢市冷飕飕,但钢铁业龙头中钢(2002.TW)强调不会放无薪假,也不会裁员减薪,并且决定12月,首度结合旗下中龙钢铁、中钢铝业、中钢机械及中钢运通等多家子公司,扩大举办集团联合招考活动,预计招考200余位包括资管、贸易、机电等专业人才,以因应国内外扩厂案及未来人力传承需要.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.