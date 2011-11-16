《综述》美国会两党领袖私下碰头,寻求就预算减赤问题达成共识

* 尚无达成协议的迹象,但亦未陷入僵局

* 里德、贝纳私下会晤讨论是否能达成协议

路透华盛顿11月15日电---美国国会民主党领袖周二表示,仍未看到预算减赤协议方面有什麽进展,协商双方在增税和削减福利方面难以取得共识.

同时,共和党领袖预计,12人"超级委员会"提出的预算削减协议,将会在国会获得批准.该委员会的任务是设法达成1.2万亿美元预算削减协议.

委员会中要在不到一周时间里拿出计划,不过两党成员对于减支范围有多少应来自加税,多少该来自削减退休及健保福利,仍存有相当大的分歧.

随着2012年大选年选情逐渐加温,协议无论是什麽样的结果,都将挑战左派或右派人士的正统观念.两党领袖势必要相互施压,以确保协议能在共和党掌控的众议院及民主党占优的参议院获得通过.

众议院议长贝纳(John Boehner)和参议院民主党领袖里德私下会晤,讨论是否有达成协议的可能.