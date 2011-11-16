〔美股业绩〕家得宝获利超越预期并调高财测,业绩胜于对手稳坐一哥

路透11月15日电---家得宝(HD.N)六个月来第三度调高全年财测,因该公司推出一连串改善配送及提升客户服务的措施,已经让这家美国最大家庭修缮连锁店从竞争对手Lowe's Cos Inc (LOW.N)抢下市占.

家得宝在周二公布优于预期的季度财报之余,也将季度股利调高16%至每股0.29美元.

在家得宝公布业绩前,对手Lowe's上日公布的季度业绩也超越预期,同时也提出了要从家得宝手中抢回顾客的蓝图.

配送中心集中化、较佳的商品营销工具、有更多员工转为直接向客户提供服务、以及在店内运用更多高科技等,均是家得宝受益的原因.

该公司缩减成本的脚步较Lowe's来得快,部分地区房市改善令其受惠,而该公司放慢扩张的策略也使其得利.在首席执行官(CEO)Frank Blake领导下,家得宝持续关闭概念店,并将核心零售事业的服务及产品升级.

"整体而言,现阶段他们执行策略比Lowe's还要成功."RBC Capital Markets的Scot Ciccarelli表示,"Lowe's正准备起而效尤,仿效那些我认为对家得宝有利的措施,但他们现在所做的改变可能需要一些时间才会让他们受益."

截至10月30日为止的第三季中,家得宝净利升至9.34亿美元,每股获利(EPS)为0.60美元,上年同期分别为8.34亿及0.51美元.

汤森路透I/B/E/S调查分析师的EPS平均预估值为0.58美元.

营收成长4.4%至173.3亿美元,超越分析师平均预估的171.2亿.

家得宝预估本财年的EPS将达2.38美元,高于先前预估的2.34美元.该公司持续预期年度营收将成长2.5%.

家得宝周二盘中虽一度上涨1.3%,但收盘时下跌0.08美元至38.17美元.(完)