〔韩国个股〕友利银行准备告花旗、美林及RBS,起因衍生品投资损失

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月16日电---韩国友利银行发言人士表示,该公司正准备向花旗集团(C.N)、美银美林(BAC.N)以及苏格兰皇家银行(RBS.L)提出诉讼,起因为2005年衍生品投资所造成的超过1万亿(兆)韩元(8.88亿美元)损失.
该名发言人士表示,友利银行董事会近期已经通过相关计画.
不过该名发言人拒绝提供有关于在何处提告等进一步的细节.
2005年时,友利银行投资在担保债务凭证(CDO)及信用违约互换(CDS)的金额约15亿美元,但之後受到全球金融危机冲击时,却蒙受了庞大的损失.
目前尚无法取得韩国花旗银行的评论.一名美银美林的发言人则拒绝评论.
一名在首尔的苏格兰皇家银行人士表示,该公司正在了解事况,该名人士不愿具名,因为他未获得向媒体发言的授权.(完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。