〔韩国个股〕友利银行准备告花旗、美林及RBS,起因衍生品投资损失

路透首尔11月16日电---韩国友利银行发言人士表示,该公司正准备向花旗集团(C.N)、美银美林(BAC.N)以及苏格兰皇家银行(RBS.L)提出诉讼,起因为2005年衍生品投资所造成的超过1万亿(兆)韩元(8.88亿美元)损失.

该名发言人士表示,友利银行董事会近期已经通过相关计画.

不过该名发言人拒绝提供有关于在何处提告等进一步的细节.

2005年时,友利银行投资在担保债务凭证(CDO)及信用违约互换(CDS)的金额约15亿美元,但之後受到全球金融危机冲击时,却蒙受了庞大的损失.

目前尚无法取得韩国花旗银行的评论.一名美银美林的发言人则拒绝评论.

一名在首尔的苏格兰皇家银行人士表示,该公司正在了解事况,该名人士不愿具名,因为他未获得向媒体发言的授权.(完)