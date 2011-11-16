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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 11:22 BJT

〔中国保险〕交通强制险业务明年可望开放予外资经营--中国保险协会会长

路透台北11月16日电---中国保险协会会长金坚强周三表示,大陆在实施交通强制险五年後,可能在明年开放相关业务予外资企业.

金坚强在台北一场会议场边对路透称,由于商业车险与交通强制险紧密结合,若外资无法参与经营,可能会影响相关业务的推广.

"只要有经营商业车险的公司,就有资格."他说.(完)

--记者 董永年/洪淑珍;审校 杨淑祯

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