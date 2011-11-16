〔中国保险〕交通强制险业务明年可望开放予外资经营--中国保险协会会长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月16日电---中国保险协会会长金坚强周三表示,大陆在实施交通强制险五年後,可能在明年开放相关业务予外资企业.
金坚强在台北一场会议场边对路透称,由于商业车险与交通强制险紧密结合,若外资无法参与经营,可能会影响相关业务的推广.
"只要有经营商业车险的公司,就有资格."他说.(完)
--记者 董永年/洪淑珍;审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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