〔全球油料作物〕中国第四季大豆进口料增加--油世界

路透汉堡11月15日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,全球最大的大豆买家--中国可能在2011年第四季增加大豆进口,尽管近期数据显示进口放慢.

"2011年10-12月当季的大豆进口可能提速,超过上年水准,"油世界称.

中国10月大豆进口跌至七个月低点,部分由于中国政府向国内市场释放国储大豆,以压低国内价格.

不过油世界预计11月和12月中国大豆进口将上升,而南美将获得大部分订单.

"虽然出现季节性减少,但我们仍预计阿根廷和巴西在11月将总计向中国出口105万吨大豆."石油界称.

"如果我们对11月的估计准确,那麽2011年9-11月阿根廷和巴西向中国出口的大豆总量将达到创纪录的645万吨,是去年同期306万吨的两倍还多."

"不过,10-12月中国港口到岸的美国大豆料较上年同期大幅减少,"油世界补充道.

其称,9-10月美国向中国出口的大豆较上年同期减少200万吨.(完)