〔全球油料作物〕中国第四季大豆进口料增加--油世界

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透汉堡11月15日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,全球最大的大豆买家--中国可能在2011年第四季增加大豆进口,尽管近期数据显示进口放慢.
"2011年10-12月当季的大豆进口可能提速,超过上年水准,"油世界称.
中国10月大豆进口跌至七个月低点,部分由于中国政府向国内市场释放国储大豆,以压低国内价格.
不过油世界预计11月和12月中国大豆进口将上升,而南美将获得大部分订单.
"虽然出现季节性减少,但我们仍预计阿根廷和巴西在11月将总计向中国出口105万吨大豆."石油界称.
"如果我们对11月的估计准确,那麽2011年9-11月阿根廷和巴西向中国出口的大豆总量将达到创纪录的645万吨,是去年同期306万吨的两倍还多."
"不过,10-12月中国港口到岸的美国大豆料较上年同期大幅减少,"油世界补充道.
其称,9-10月美国向中国出口的大豆较上年同期减少200万吨.(完)
--编译 吴云凌;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。