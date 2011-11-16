〔台湾债市〕RP利率持平,资金进出小但交易商审慎因应公债交割

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月16日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持平.今日虽有60亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割,但投信与寿险资金进出量不大,整体供需平稳.
资金调度人士表示,周二标售的30年期公债,寿险业拿下超过一半筹码,预期明、後两日或见寿险业走钱,投信端可能也将面临寿险赎回基金的压力,交易商纷纷审慎因应.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日同.
交易商统计,本周市场紧缩因子如下:周四(17日)75亿台币的台电公司债交割;周五(18日)100/8R期30年期公债交割,金额300亿.
财政部委标售的30年期100/8RA00108R=TWO增额公债得标利率为1.900%,其各行业得标比重如下:银行业为1.34%、证券业44.33%、票券业1.83%、保险业为52.5%.[ID:nCT0420274](完)
--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。