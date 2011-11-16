〔台湾债市〕RP利率持平,资金进出小但交易商审慎因应公债交割

路透台北11月16日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持平.今日虽有60亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割,但投信与寿险资金进出量不大,整体供需平稳.

资金调度人士表示,周二标售的30年期公债,寿险业拿下超过一半筹码,预期明、後两日或见寿险业走钱,投信端可能也将面临寿险赎回基金的压力,交易商纷纷审慎因应.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日同.

交易商统计,本周市场紧缩因子如下:周四(17日)75亿台币的台电公司债交割;周五(18日)100/8R期30年期公债交割,金额300亿.

财政部委标售的30年期100/8RA00108R=TWO增额公债得标利率为1.900%,其各行业得标比重如下:银行业为1.34%、证券业44.33%、票券业1.83%、保险业为52.5%.[ID:nCT0420274](完)