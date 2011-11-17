〔专栏节选〕美国两党也走中间路线--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月17日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

占领华尔街运动在全球延烧，上周我刚好来到美国占领洛杉矶运动现场，现场民众谈到「银行家」时，口气明显充满憎恶与敌意。这让手捧金融业饭碗的我，不免感到气馁。

占领洛杉矶运动多半由失业的年轻人参与，他们打着「我们是九九％」（The 99%）的口号，意指他们只是寻常百姓，而非金字塔尖端，那群赚取全美五分之一总所得，并掌握全国三分之一总财富的那一％美国人。

当前美国的贫富差距是一九二Ｏ年以来最糟的状况；虽然大家都把原因归咎于全球化，但事实上，前共产大国的开放，尤其是中国，导致廉价劳工几乎是无限量供应，并带动制造商争先恐後地将生产线移往中国。结果造成资本和就业机会都流向中国，当美国和台湾等国家的劳动阶级丧失工作的同时，资本家却持续累积获利。

我在占领洛杉矶活动现场看到几位名人发表演说，包括柯林顿总统任内的劳工部长莱奇（Robert Reich）。他表示，尽管改革运动分子和民主党员有诸多不满，但他们仍将含泪支持欧巴马。

欧巴马向共和党和资本家举白旗投降，没有设定条件就出手挽救华尔街，比方要求银行协助无依无靠的弱势房贷户，或是再度实施《银行法》（Glass-Steagall），或面对共和党的杯葛，以更严苛的立场来进行协商，而非任其予取予求；这些举措都让後续的改革热情冷却下来。

讽刺的是，朗姆尼（Mitt Romney）将会是共和党的总统参选人，而他在共和党里也无法激起热情；就如同欧巴马在民主党内的处境一样。美国大老党（ＧＯＰ）之所以支持朗姆尼，是因为他是共和党参选人中，唯一一位不被民众视为「古怪」的人。巧的是，我从波士顿往纽约的飞行途中跟他同班机，而且我们都是坐经济舱。

共和党内并不喜欢朗姆尼，他的安全、不明确的态度，给人矫情和伪善的印象；此外，他前私募股权金融家的身分，也是传统政治人物的表徵。只不过，此时正值共和党，甚至是美国大部分地区愈来愈反传统的时刻。尽管如此，美国的两党政治，让第三党候选人根本不可能进得了白宫，且两党制度将迫使欧巴马和朗姆尼向中间路线靠拢。

茶党三年来所掀起的纷扰，并没有使共和党总统候选人走向偏锋，但却改变了共和党在国会的组成结构；这是假设朗姆尼最後获得提名，而非较民粹与保守的凯恩（Herman Cain）出线。凯恩目前的民调领先，但却深陷数起性骚扰案。民主党也会因占领华尔街运动，可能导致该党国会议员向右派倾斜。

不论是哪个政党赢得大选，两党分化的国会，肯定会由一位走中间路线的总统居间调解。长期来说，这或许能让美国政治渐渐朝较公平的经济典范发展。(完)

--整理 张雅菁/杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.