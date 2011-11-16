〔日本股市〕早盘微幅收低,料难脱离近期波动区间

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月16日电---日本股市周三在清淡交投中小跌,在投资人有信心欧元区危机受到遏制以前,指数或将陷于近期区间内游走.
尔必达记忆体6665.T飙升逾10%,此前报导称公司将削减动态随机存取记忆体(DRAM)产出以支撑价格;而奥林巴斯(7733.T)则持续强弹,因投资人冀望东京交易所不会让公司下市,进而敲进该股.
"欧洲情势仍然不平静,加上日圆续强,均抑制大盘涨势,"瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示.
日经指数.N225早盘略微收低0.1%,成为8,529.98点;东证股价指数.TOPX则跌0.2%至729.25点.(完)
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--编译 龚芳;审校 SML
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。