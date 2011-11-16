〔日本股市〕早盘微幅收低,料难脱离近期波动区间

路透东京11月16日电---日本股市周三在清淡交投中小跌,在投资人有信心欧元区危机受到遏制以前,指数或将陷于近期区间内游走.

尔必达记忆体6665.T飙升逾10%,此前报导称公司将削减动态随机存取记忆体(DRAM)产出以支撑价格;而奥林巴斯(7733.T)则持续强弹,因投资人冀望东京交易所不会让公司下市,进而敲进该股.

"欧洲情势仍然不平静,加上日圆续强,均抑制大盘涨势,"瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示.

日经指数.N225早盘略微收低0.1%,成为8,529.98点;东证股价指数.TOPX则跌0.2%至729.25点.(完)

参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN]