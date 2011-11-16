〔日本债市〕公债期货小升,日本央行政策决定出炉前升势受限

路透东京11月16日电---日本公债期货周三小升,因欧债疑虑挥之不去,避险需求提供支撑,但在日本央行政策决定出炉前升势受限.

在现货市场,五年期等中期债券表现优于其他券种,因上交易日五年券标售强劲,且拜日本央行将在可预见的未来采取宽松立场的预期所赐.