〔日本债市〕公债期货小升,日本央行政策决定出炉前升势受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月16日电---日本公债期货周三小升,因欧债疑虑挥之不去,避险需求提供支撑,但在日本央行政策决定出炉前升势受限.
在现货市场,五年期等中期债券表现优于其他券种,因上交易日五年券标售强劲,且拜日本央行将在可预见的未来采取宽松立场的预期所赐.
五年券收益率(殖利率)JP5YTN=JBTC下跌0.5个基点至0.325%,为两个月低位.10年券收益率JP10YTN=JBTC则持平,报0.960%,齐平周四触及的一年低位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。