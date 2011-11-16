〔中国贵金属〕钯金需求料放缓,因汽车业成长疲软--庄信万丰

路透新加坡11月15日电---贵金属冶炼商庄信万丰(JMAT.L)周二表示,随着中国汽车产业减少购车优惠,该行业对钯金的需求成长料将放缓.

庄信万丰备受关注的行业报告称,中国汽车业今年的钯金需求料将增加9.5%至110万盎司.2010年和2009年分别大增47%和76%.

庄信万丰预估,全球汽车业钯金需求料较上年增长6%,至591.5万盎司.钯金被用于汽油发动机的催化装置.

中国今年1-10月汽车销售同比仅增加不到6%.

"汽车购置税补贴以及以旧换新优惠令价格较低的国内品牌汽车受益最大,现在随着这些补贴逐步取消,今年的产量水平也受到了影响."该报告称.

**铂金珠宝需求料增加**

中国是全球最大铂金珠宝市场,今年需求料将增加2%,去年为下滑21%.

黄金价格创纪录高位也在最近数月提振了铂金需求,目前铂金价格低于黄金.

庄信万丰认为,中国今年的铂金珠宝需求预料将增加至168.5万盎司,全球总需求料升至246.5万盎司,较上年增加1.9%.

中国钯金珠宝需求料将持续下滑.预估今年需求量将减少8.3%至33万盎司.(完)