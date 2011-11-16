〔中国保险〕交通强制险业务明年可望开放予外资经营--中国保险协会会长(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增参考数据与细节)
路透台北11月16日电---中国保险行业协会会长金坚强周三表示,大陆在实施交通强制险五年後,可能在明年开放相关业务予外资企业.
金坚强在台北一场会议场边对路透称,由于商业车险与交通强制险紧密结合,若外资无法参与经营,可能会影响相关业务的推广.
"只要有经营商业车险的公司,就有资格."他说.
中国保险行业协会副秘书长伊生也在会议中表示,目前大陆财险业务呈现平稳增长的态势,但寿险保费增速下降.今年前九月,财产险业务保费收入3,475亿人民币,同比增长17.6%.人身险业务保费收入7,779亿,同比下滑7%.
他指出,上半年财产险业务领域,非车险继续保持较快速的发展,增速比车险业务高出11个百分点,不过车险仍占财产险业务的大宗,比例达71%.
根据中国保险行业协会提供资料显示,目前在大陆经营的中资保险机构有97家,外资保险公司则有51家.(完)
--记者 董永年/洪淑珍; 审校 杨淑祯/林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。