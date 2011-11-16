〔中国保险〕交通强制险业务明年可望开放予外资经营--中国保险协会会长(更新版)

(新增参考数据与细节)

路透台北11月16日电---中国保险行业协会会长金坚强周三表示,大陆在实施交通强制险五年後,可能在明年开放相关业务予外资企业.

金坚强在台北一场会议场边对路透称,由于商业车险与交通强制险紧密结合,若外资无法参与经营,可能会影响相关业务的推广.

"只要有经营商业车险的公司,就有资格."他说.

中国保险行业协会副秘书长伊生也在会议中表示,目前大陆财险业务呈现平稳增长的态势,但寿险保费增速下降.今年前九月,财产险业务保费收入3,475亿人民币,同比增长17.6%.人身险业务保费收入7,779亿,同比下滑7%.

他指出,上半年财产险业务领域,非车险继续保持较快速的发展,增速比车险业务高出11个百分点,不过车险仍占财产险业务的大宗,比例达71%.

根据中国保险行业协会提供资料显示,目前在大陆经营的中资保险机构有97家,外资保险公司则有51家.(完)