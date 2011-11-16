更正:〔台湾经济〕至11月中旬无薪假人数5,513人,较10月底近倍增--劳委会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:内文第三段劳委会副主委"韩"世伟有误,应为"潘"世伟)
路透台北11月16日电---台湾劳委会周三表示,各地方政府资料显示,截至11月中旬,共有48家厂商实施无薪假,人数为5,513人.这较10月底的2,801人近倍增,亦是21个多月以来的新高水位.
劳委会资料显示,2010年1月31日的无薪假厂商数为139家,人数5,615人.
"实施无薪假的企业主要还是在科学园区内,产业有太阳能,光电,LED,印刷电路板等等."劳委会副主委潘世伟说.
他补充表示,虽然这次实施无薪假的企业增加到48家,不过11月初公布的12家厂商中已有三家取消实施无薪假,後续的趋势还要再观察.
根据劳委会的资料统计,实施无薪假高峰在2009年的2月底,当时实施厂商586家,人数创下23.9万人,以人数计是纪录以来的最高水位.
光电业中面板,LED产业今年以来受大幅亏损所苦.由季报来看,面板大厂友达(2409.TW)和奇美电(3481.TW)第三季的净损再度扩大至百亿台币以上,其中友达第三季净亏158亿台币,连续亏损四个季度共逾500亿台币;而奇美电前三季累计亏损亦达444.5亿台币.
LED大厂亿光先前突然宣布将实施无薪假,引发轩然大波,後则宣布取消.
金融风暴後全球经济快速复苏,台湾经济情势也自低谷快速弹升,2009年经济成长率衰退1.93%,但2010年即快速反弹至成长10.88%.而台湾的经季节调整失业率在2009年8月到达6.04%的历史新高後,随後即呈现连续下滑趋势,今年9月为4.27%.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。