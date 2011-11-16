〔日本个股〕奥林巴斯股价大涨,市场揣测其或免被摘牌(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京11月16日电---丑闻缠身的日本奥林巴斯(7733.T)周三股价跳涨,因市场揣测其可望免被摘牌,惩罚将由几位高层主管承担,而非公司本身.
奥林巴斯自上个月爆发丑闻以来市值最多蒸发八成.其股价今日跳涨12.7%至720日圆,涨幅在主板居冠,以成交量而言,也是交投最热络的个股.周一时股价涨停,周二市场充斥大量买单,没有交易达成.
"只要市场人士认为奥林巴斯不会被摘牌,其股价就会持续上涨.市场正在买回上周出脱的股票,"一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示.
日本证券监管机构、警方及检方正在调查这家成立已有92年的公司.奥林巴斯上周承认其运用购并交易的资金来隐匿投资损失.
美国联邦调查局(FBI)和英国重大欺诈案调查局(Serious Fraud Office,SFO)也在调查此案.
消息人士对路透表示,日本证券交易监督委员会(SESC)正考虑对奥林巴斯涉及不法勾当的人员提出刑事指控.
消息人士表示,SESC或要求对奥林巴斯的不实财务报告处于罚金.此举或许能让该公司维持上市局面,不过结果还不确定.(完)
--编译 戴素萍;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。