〔日本个股〕奥林巴斯股价大涨,市场揣测其或免被摘牌(更新版)

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路透东京11月16日电---丑闻缠身的日本奥林巴斯(7733.T)周三股价跳涨,因市场揣测其可望免被摘牌,惩罚将由几位高层主管承担,而非公司本身.

奥林巴斯自上个月爆发丑闻以来市值最多蒸发八成.其股价今日跳涨12.7%至720日圆,涨幅在主板居冠,以成交量而言,也是交投最热络的个股.周一时股价涨停,周二市场充斥大量买单,没有交易达成.

"只要市场人士认为奥林巴斯不会被摘牌,其股价就会持续上涨.市场正在买回上周出脱的股票,"一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示.

日本证券监管机构、警方及检方正在调查这家成立已有92年的公司.奥林巴斯上周承认其运用购并交易的资金来隐匿投资损失.

美国联邦调查局(FBI)和英国重大欺诈案调查局(Serious Fraud Office,SFO)也在调查此案.

消息人士对路透表示,日本证券交易监督委员会(SESC)正考虑对奥林巴斯涉及不法勾当的人员提出刑事指控.

消息人士表示,SESC或要求对奥林巴斯的不实财务报告处于罚金.此举或许能让该公司维持上市局面,不过结果还不确定.(完)