《企业看点》--11月16日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月16日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 英国金融时报周三报导,英国私募基金HgCapital(HGT.L)正在洽谈买回Iris Software Group的主要部分,四年前HgCapital将其出售给英国最大私人企业软体制造商Hellman & Friedman.[ID:nL5E7MG016]
* 南华早报周三报导,百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)五家中国装瓶厂的工人因担心工作不保而发动抗议,以康师傅控股(0322.HK)收购工厂违反聘雇合约为由要求赔偿.[ID:nL3E7MG02Q]
* 彭博周三报导,U.S. Postal Service正在与可能的财务顾问讨论重组选项.[ID:nN1E7AE1Y1]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。