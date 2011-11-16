《企业看点》--11月16日财务活动报导摘要

路透11月16日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 英国金融时报周三报导,英国私募基金HgCapital(HGT.L)正在洽谈买回Iris Software Group的主要部分,四年前HgCapital将其出售给英国最大私人企业软体制造商Hellman & Friedman.[ID:nL5E7MG016]

* 南华早报周三报导,百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)五家中国装瓶厂的工人因担心工作不保而发动抗议,以康师傅控股(0322.HK)收购工厂违反聘雇合约为由要求赔偿.[ID:nL3E7MG02Q]

* 彭博周三报导,U.S. Postal Service正在与可能的财务顾问讨论重组选项.[ID:nN1E7AE1Y1]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)