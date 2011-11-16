〔台湾债市〕殖利率微幅收低,30年券标售後回归量缩整理走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月16日电---台湾债市主要殖利率周三微幅收低.虽然昨日30年增额券100/8R标售吸引寿险业热烈参与,但在次级市场仍秉持不追价的操作策略,此令多头找不着可供炒作题材,殖利率仅能在狭幅区间内整理.
交易商指出,100/8R的投标倍数达2.11,显然有不少实质买盘没拿到足够筹码,虽然他们不追低殖利率,但只要有弹升就是承接的良机.在此情形下,殖利率曲线长端的上档支撑已经看到,至于下档空间,除非出现足以改变央行货币政策的重大事件,否则月底前,低量狭幅整理的态势不会改变.
"才刚标完100/8R,要先清一下浮额."一银行交易员说.
他表示,证券业本次得标比率颇高,扣除代为下标的量,应该还是有些跟单买盘.若周五交割前100/8R发行前交易殖利率还跌不下去,不排除这些浮额有被洗掉的可能.
央行昨日标售100/8R,得标利率为1.900%,除保险业拿下52.5%外,证券业也囊括了44.33%.由于证券业多是接受没有投标资格的保险业者下标,因此市场估算本次保险业的得标比重应该超过80%.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -0.35 1.0220 1.0185-1.0280 68.0
10 100/9 A00109=TWO -0.01 1.3299 1.3224-1.3345 125.5
20 100/7 A00107=TWO -0.39 1.7861 1.7805-1.7888 12.0
30 100/8R A00108R=TWO 0.00 1.9000 1.9000-1.9050 6.0
交易商指出,100/8R标售後,由于本月底就是外商银行等的年度业绩结算日,再加上10年增额券100/9R要等到12月才开始发行前交易,因此在月底前,交易商料将按兵不动,债市恐怕难以出现像样的行情.
"现在时机不对,可能要到12月,才会有为明年布局的行情出现."一银行交易员说.
另一证券商交易员则认为,100/8R标售确定了长券端的上档支撑,央行货币政策短期难见转向,则让短券端殖利率难以下跌,在上有锅盖、下有铁板的环境下,交易商只能在有限区间内抛补维持生计.
"除非有意外发生,不然这盘就定格了."他说.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 1.7861
10 100/9 A00109=TWO 1.3299
5 100/6 A00106=TWO 1.0220
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。