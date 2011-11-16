〔台湾债市〕殖利率微幅收低,30年券标售後回归量缩整理走势

路透台北11月16日电---台湾债市主要殖利率周三微幅收低.虽然昨日30年增额券100/8R标售吸引寿险业热烈参与,但在次级市场仍秉持不追价的操作策略,此令多头找不着可供炒作题材,殖利率仅能在狭幅区间内整理.

交易商指出,100/8R的投标倍数达2.11,显然有不少实质买盘没拿到足够筹码,虽然他们不追低殖利率,但只要有弹升就是承接的良机.在此情形下,殖利率曲线长端的上档支撑已经看到,至于下档空间,除非出现足以改变央行货币政策的重大事件,否则月底前,低量狭幅整理的态势不会改变.

"才刚标完100/8R,要先清一下浮额."一银行交易员说.

他表示,证券业本次得标比率颇高,扣除代为下标的量,应该还是有些跟单买盘.若周五交割前100/8R发行前交易殖利率还跌不下去,不排除这些浮额有被洗掉的可能.

央行昨日标售100/8R,得标利率为1.900%,除保险业拿下52.5%外,证券业也囊括了44.33%.由于证券业多是接受没有投标资格的保险业者下标,因此市场估算本次保险业的得标比重应该超过80%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.35 1.0220 1.0185-1.0280 68.0

10 100/9 A00109=TWO -0.01 1.3299 1.3224-1.3345 125.5

20 100/7 A00107=TWO -0.39 1.7861 1.7805-1.7888 12.0

30 100/8R A00108R=TWO 0.00 1.9000 1.9000-1.9050 6.0

交易商指出,100/8R标售後,由于本月底就是外商银行等的年度业绩结算日,再加上10年增额券100/9R要等到12月才开始发行前交易,因此在月底前,交易商料将按兵不动,债市恐怕难以出现像样的行情.

"现在时机不对,可能要到12月,才会有为明年布局的行情出现."一银行交易员说.

另一证券商交易员则认为,100/8R标售确定了长券端的上档支撑,央行货币政策短期难见转向,则让短券端殖利率难以下跌,在上有锅盖、下有铁板的环境下,交易商只能在有限区间内抛补维持生计.

"除非有意外发生,不然这盘就定格了."他说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7861

10 100/9 A00109=TWO 1.3299

5 100/6 A00106=TWO 1.0220

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)