《外汇动态》美元/印度卢比因企业需求而挺升,或将上看51.30

0559GMT---石油企业等印度企业对美元的需求,拉抬美元/印度卢比INR=D2攀抵近32个月高位.

美元/卢比上涨0.6%,成为50.96,为2009年3月31日以来最高位.预料後市还有进一步的上涨空间.

下道目标价将上看51.30,但在51.00可能面临很小的心理关卡.

巴克莱资本更加悲观看待印度的经常帐赤字,及其易受欧元区疑虑所影响,指称若美元/卢比收在50.80上方,则可望上探52.38.

"我们建议在国内且/或全球信心在短期若见好转的情况下,逢高出脱卢比/美元,或是其他亚洲货币."巴克莱资本周二在报告中指出.

印度卢比今年迄今为日圆外亚洲货币中表现最差者,兑美元跌幅达到12.2%.(完)

--编译 龚芳;审校 戴素萍

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